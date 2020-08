SNEEK- Een zonnige dag hebben we voor de boeg met een temperatuur die voor veel mensen nog als aangenaam aanvoelen. Het wordt een 23 graden op de Waddeneilanden, tot een 26 graden in het zuiden en oosten van Friesland.

Verder hebben we eerst nog een matige, vrij krachtige wind uit het zuidwesten daarbij, bij de Wadden af en toe zelfs krachtig, maar deze neemt vanmiddag gas terug.

Komende nacht daalt de temperatuur tot rond de 15 graden bij een verder afnemende wind.

Morgen gaan we richting de 30 graden, alleen aan zee en grote wateren blijft de temperatuur steken bij een 25 tot 27 graden. De wind waait uit het zuiden, later op dag zuidoostelijk en is zwak tot matig.

Vrijdag en zaterdag tropische dagen met veel zon, zondag wordt het wat koeler doordat de wind naar het noorden gaat en toe neemt. Maandag en dinsdag opnieuw erg warm!

Dirk van der Meer