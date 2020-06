SNEEK - Een prima weertje deze dinsdag. Het zonnetje is erbij, ook wat sluierbewolking en met niet al te veel wind daarbij zien we de temperatuur stijgen naar een 22 graden.

Op en nabij het Sneekermeer wat lager, maar ook daar is het prima vertoeven. Dankzij een hogedrukgebied nabij ons land, hebben we dit fraaie weer te danken. Ook komende dagen blijven we daarvan profiteren met droog en vrij zonnig weer. Is de wind eerst meest noord, later in de week draait ze naar het oosten.

Komende nacht helder, minimumtemperatuur 10 graden.

Morgen een wat aantrekkende noord tot noordoostelijke wind en is het wat koeler met 20 graden. Op wat sluierbewolking na is het opnieuw zonnig.

Donderdag weinig verandering in weerbeeld, de temperatuur ietsje lager. Vanaf vrijdag zien we de temperatuur weer stijgen, is het zonnig en blijvend droog.

Dirk van der Meer