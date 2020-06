Zonnebloemdeelnemer verrast door afstandsbezoek burgemeester Jannewietske de Vries

Iedereen van de Zonnebloem in Sneek heeft begrip voor de coronamaatregelen en uiteraard houden alle vrijwilligers zich hieraan. Dit betekent dus dat er voorlopig geen gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd worden maar gelukkig zijn alle vrijwilligers creatief genoeg om het contact met de deelnemers door te laten gaan. Kaartjes worden verstuurd, belletjes gepleegd en ook is een afstandsbezoekje mogelijk. Een andere activiteit die momenteel stilligt, is de verkoop van de papier Zonnebloem loten, waardoor er een grote bron van inkomsten dreigt weg te vallen. Om van deze loterij toch een succes te maken, kunnen de loten gelukkig wel online gekocht worden via de link https://www.zonnebloem.nl/loten/p/zonnnebloemsneek. Het motto van de Zonnebloem is niet voor niets ‘Er kan zoveel meer dan je denkt’.

En zodra de veiligheid en gezondheid in onze samenleving het weer toelaat, is de Zonnebloem afdeling in Sneek er klaar voor het Zonnebloem werk voort te zetten.

Over de Zonnebloem

De Zonnebloem draait al ruim 70 jaar om mensen met een fysieke beperking. In Nederland zijn dit er maar liefst 1,4 miljoen. Voor hen zijn gewone, dagelijkse dingen niet altijd vanzelfsprekend. Op een volwaardige manier meedoen aan de maatschappij is geen eenvoudige opgave. Al meer dan 40 jaar zorgen Zonnebloemvrijwilligers in Sneek er met persoonlijke aandacht en activiteiten voor dat deze mensen niet in een sociaal isolement komen. We realiseren dit met huisbezoeken en dagjes uit. Bij de Zonnebloem zeggen we niet voor niets: ‘Er kan zoveel meer dan je denkt’.