Zondagmorgen Geloofsgesprek met Eddy Mensink op tv

SNEEK- Leo Fijen voert elke week een geloofsgesprek dat het hart raakt. Het gesprek dient als context voor de eucharistieviering. Een programma vol inspiratie en hoop. Deze vaste kerkganger van de Martinuskerk, Eddy Mensink, is de grote ceremoniemeester bij de carnavalsvereniging in Sneek die al bijna vijftig jaar bestaat.

Dit jaar trekt hij in de kerk wel het kostuum aan van vorst Edward, maar is er geen carnavalsviering. Dit coronajaar maakt alles anders. Toch zal deze goedmoedige katholiek in het geloofsgesprek toelichten waarom een mens niet zonder feest en humor kan leven en hoe carnaval ook heeft geholpen om met het verlies van zijn vrouw te kunnen leven.

Het geloofsgesprek is zondagmorgen om 9:45 uur op NPO 2 te volgen.