Zondag bijzondere online kerkviering Scharnegoutum met bijdragen van vijftal predikanten

SCHARNEGOUTUM- De kerken blijven door de coronamaatregelen leeg, er zijn geen publieke vieringen. Ook de kerk van Scharnegoutum. Wel is er een film /'live'stream als alternatief.

De moed om door te gaan

‘De moed om door te gaan’, zo luidt de titel van de Nieuw te vieren dienst van komende zondag 3 januari 2021 (de dienst gaat zaterdagavond online). Een bijzondere viering met bijdragen van maar liefst vijf predikanten: Reinier Nummerdor dominee van Bozum, Martha Kroes & Evert-Jan Hefting, Michiel van Blanken gedrieën waren ze actief als predikant in Scharnegoutum en de eigen dominee Lieke Weima.



Momenteel gaan er schriften rond in Scharnegoutum! Met bijdragen van dorpsgenoten, met woorden die moed geven om door te gaan en wat hierbij helpt wordt ook weer beantwoord. In tekst, gedichten, lied, foto, plaatje of eigen woorden. Deze bijzondere Nieuw vieren dienst van zondag 3 januari 2021 zal online te vinden zijn op www.pknscharnegoutum.nl.

Zo blijft men elkaar ontmoeten, zo blijven de dorpsbewoners uit Scharnegoutum elkaar op unieke wijze inspireren.