Zon en wolken

SNEEK- Het weer doet het komende dagen vrij rustig aan, wel is er kans op mistvorming in de nacht welke het verkeer in de ochtend nog parten kan spelen. De nachten worden kouder met kans op nachtvorst. De temperatuur overdag eerst normaal voor de tijd van het jaar, later in de week zachter. Op vandaag na is de regenkans voorlopig klein.