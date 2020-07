Vandaag perioden met zon en bij een matige noordwestelijke wind wordt het een 18 graden op de Wadden, tot een 21 graden in het zuidoosten van de provincie.

Komende nacht wolken en opklaringen, in het noordelijke deel is er kans op een buitje en verder landinwaarts is er kans op een mistbank boven de weilanden. De temperatuur daalt naar een 7 graden in het oosten van de provincie, aan de kust blijft deze bij een 12 graden steken.

Morgen zon en wolken, iets frisser met een temperatuur van 19 graden, dit bij een wind die uit noordwesten waait, zwak tot matig. Kleine kans op een bui, dit vooral in het noordelijke deel.

Woensdag nog zonnig en droog, donderdag bewolkt en daaruit valt af en toe weer nattigheid, 18 a 19 graden.

Vrijdag en zaterdag, zon en wolken en kans op een buitje, iets warmer met 21 graden, dit bij een zuidwestelijke wind.