Zomers weertje

SNEEK- De verschillen waren gisteren weer groot in onze provincie, dit wat de buien betrof. Enkele plaatsen in het noorden noteerden 30 tot 40 mm in combinatie met onweer.

Op andere plaatsen bleef het kurkdroog. Zelf mat ik een 4 mm in Sneek. Wat verder opviel waren de vele waterhozen die gesignaleerd werden langs de kust. Oorzaak de koudere bovenlucht, het warme zeewater en de treksnelheid van de buien die er traag was.

Vandaag is er weinig aan de hand, vrij zonnig, en bij een noordwest tot zuidwestelijke wind wordt het een graadje of 20 op de Wadden, tot een 22 graden in het zuidoosten van de provincie. De wind neemt naarmate de dag vordert toe, op de Wadden wordt deze vanavond en vannacht vrij krachtig.

In de nacht naar woensdag koelt het af naar een 12 graden, aan de kust iets hoger.

Morgen is het uiterste noorden is gevoelig voor bewolking, verder vrij zonnig en wordt het warmer. De temperatuur komt op de Wadden op een 22 graden uit, meer de provincie in wordt het een 25 graden. Wind zuidwest tot zuidelijk, eerst nog matig en aan de kust vrij krachtig, in de middag veranderlijk en afnemend.

Donderdag komt de wind uit het oost tot zuidoosten en wordt er warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar een 29 graden, op de Wadden wat lager. Vrijdag en zaterdag tropisch heet, 30 graden of meer.

Zondag draait de wind naar het noorden volgens de laatste weerkaarten, er stroomt dan koelere lucht binnen. Het wordt dan niet veel warmer meer dan 23 graden, overigens een prima normale temperatuur.

Dirk van der Meer