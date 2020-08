Zomers warm

SNEEK-Na een vrij koele nacht stijgt de temperatuur vandaag naar de zomerse waarde van 27 graden, in het Waddengebied ligt deze rond de 23 graden. De wind waait uit een zuidelijke richting en neemt toe tot matig. Het zonnetje is er in eerste instantie flink bij, vanmiddag vanuit het zuidwesten meer bewolking. Het blijft droog, pas in de avond volgt buiige regen.