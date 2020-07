SNEEK- Een fraaie zonnige vrijdag hebben we voor de boeg met temperaturen die in het zuiden en oosten van de provincie wel eens de tropische grens van 30 graden zou kunnen halen. Op de Waddeneilanden is het met 26 wat koeler, maar ik denk dat de meeste mensen dat wel zo aangenaam vinden. De wind waait uit het zuidoosten, zwak tot matig.

Het blijft vanavond nog lang warm en de minimumtemperatuur komt niet veel lager uit dan 18 graden. De bewolking neemt wel toe en later in de nacht zou er een (onweers)bui kunnen voorkomen. De meeste kans daarop lijkt het westen van Friesland te hebben.

Morgen start dan met bewolking en is er kans op een bui, later komt het zonnetje er weer meer en meer bij. Mogelijk dat later in de middag in het oosten van Friesland een bui ontstaat. De temperatuur is wat minder hoog, 23 op de Wadden tot 26 graden in het zuidoosten van Friesland, dit bij een wind die draait van zuid naar west en zwak tot matig wordt.

Zondag zitten we dan in nog wat koelere lucht, 22 graden, wel is het zonnetje erbij en blijft het droog op de meeste plaatsen droog, hooguit in de morgenuren een buitje in het uiterste oosten van de provincie. Wind west tot noordwest, matig.

Maandag en dinsdag verlopen iets koeler, 19 tot 21 graden en vallen er enkele buien. Vanaf woensdag lijkt het allemaal weer warmer en zonniger te worden, dit voor een langere periode.

Dirk van der Meer