SNEEK- Gistermiddag werd de sluierbewolking zo dik, dat het zonnetje er nog amper doorheen kon schijnen. Voor de rest was het een prima Pinksterweekend met het weer. Deze dinsdag hebben we opnieuw wat last van sluierbewolking, maar veel minder erg dan gisteren. De temperatuur stijgt in de stad bij een zuidoostelijke wind richting de 25 graden. Later op de dag draait de wind naar het noorden.