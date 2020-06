SNEEK - Maximumtemperaturen vandaag in de BeNeLux met in Sneek een 25 graden.

Een bui later op de dag is mogelijk in het zuidwesten van het land, in onze regio blijft het droog. Wind zuidoostelijk, meest zwak.

Morgen bewolking, kans op regen of een bui, iets minder warm met 22 graden. Wind toenemend uit zuid tot zuidwest.

Het weekend nog koeler en is er kans op een bui.

Dirk van der Meer