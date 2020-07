Zomer op de wisselvallige toer

Vanaf de Noordzee komen met de noordwestelijke wind wolken mee en ook boven land ontstaat er stapelbewolking, maar vooral vanmorgen is het zonnetje er nog goed bij. We houden het droog deze woensdag of het zou later vanmiddag een spatje regen zijn wat uit de bewolking valt en dan met name op de Waddeneilanden. Met de matige noordwestelijke wind wordt het niet veel warmer dan een 18 graden op de Wadden, in het zuidoosten van de provincie enkele graden hoger.

Komende nacht blijft het noorden gevoelig voor bewolking, verder hebben we ook enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar een 10 graden. Kans op wat lichte regen in het uiterste noorden.

Morgen vanuit het westen meer bewolking, in de avond mogelijk wat lichte regen. Wind west tot zuidwestelijk en daardoor komt de temperatuur wat hoger uit, 20 tot 22 graden.

In de nacht naar vrijdag bewolkt en kans op wat lichte regen, vrijdag zelf is er ook nog kans op een bui. De wind west tot noordwest, 21 graden.

Zaterdag houden we het tot laat in de middag droog, daarna passeert er een regengebied. Zondag vallen er enkele buien, buien met kans op onweer. De zomer blijft voorlopig op de wisselvallige toer.

Dirk van der Meer