Zienn en Het Kopland gaan samen verder als Wender

Intensieve samenwerking Ruim vijf jaar geleden startte de samenwerking tussen Zienn en Het Kopland en drie jaar geleden kregen beide organisaties een gezamenlijk bestuur. Het toenmalige bestuur ging aan de slag met een gezamenlijke identiteit. “Hier hebben we uitgebreid de tijd voor genomen en dit hebben we in afstemming gedaan met de Raad voor Medezeggenschap, cliëntenraad en de regio- en clusterhoofden”, zegt bestuurder Marita Schreur. “We hebben een gezamenlijke missie en visie met de drie kernwaarden: bezieling, vakmanschap en lef. De kernwaarden en de pijlers zijn belangrijk voor medewerkers; zij herkennen zich hierin. Deze zelfde uitgangspunten omarmen we nu met de nieuwe gezamenlijke naam Wender”, geeft Schreur aan. “Een juridische fusie is wellicht een volgende stap, maar hier nemen we de tijd voor en betrekken we collega’s in.

De naam Wender is een betekenisvolle naam. Het staat voor draaien, keren, wenden. En het staat symbool voor mensen die op een keerpunt in hun leven staan. Die een andere, positieve wending aan hun leven willen geven. “We zijn heel blij met deze stoere en betekenisvolle naam”, zegt Marita Schreur. “Een interne werkgroep heeft de naam gecreëerd, het straalt uit waar we voor staan en het past goed bij wat we willen zijn voor onze cliënten.”

Over Wender

Wender helpt cliënten met opvang en ondersteuning om een positieve wending aan hun leven te geven. Een eigen plek. Weg van huiselijk geweld. Weg van dak- en of thuisloosheid. Wender biedt veiligheid, rust en structuur, zodat mensen weer vooruit kunnen kijken. Durven te dromen. De draad weer oppakken. De touwtjes van het leven in handen nemen. Hoe ingewikkeld dat soms ook is. Bij Wender werken circa 650 medewerkers op verschillende locaties in Friesland, Groningen en Drenthe. Jaarlijks bieden zij hulp aan zo’n 2800 cliënten. De ambitie van Wender is het zo veel mogelijk voorkomen van dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld door in te zetten op ambulante hulp en preventie in Noord-Nederland.

Zienn Sneek

Zienn is er voor mensen zonder dak of thuis. Zienn is in Sneek gevestigd in de vroegere middelbare landbouwschool (AOC) aan de Lemmerweg 53.