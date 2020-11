Zet jij Waterland van Friesland gratis op de trein?

SNEEK- Arriva zet 18 nieuwe treinen op de rails in Noord-Nederland. Deze zijn een stuk stiller en duurzamer dan de treinen die er nu rijden. Een goede keuze om in naamgeving over te stappen van bekende personen naar de mooiste bestemmingen. Arriva schrijft hiervoor een namenwedstrijd uit waarin jij kunt aangeven wat je de mooiste bestemming van Friesland of Groningen vindt.

Grietje Hoekstra van het VVV Waterland van Friesland hoeft hier geen seconde over na te denken. Grietje: “De mooiste bestemmingen vind je in het zuidwesten van Friesland. Ons natuur-, cultuur- en waterrijke gebied heeft niet alleen volgens de Unesco en Lonely Planet topbestemmingen, maar ook tot de verbeelding sprekende namen…”

“…Wat te denken van ‘Bocht fan Molkwar’, een vogelrijk natuurgebied bij Molkwerum? Of ‘Aldegeaster Brekken’, een prachtig meer bij Oudega waar je met de trein langsrijdt? En natuurlijk het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer en de Sneekweek. Want ook musea en festivals mogen ingestuurd worden.”

“Kortom, onze bestemmingen in Waterland van Friesland moeten op de nieuwe treinen gezet worden. Want ze blijven er zo’n 15 jaar lang op staan. Een eersteklas kans om reizigers te inspireren hier te komen. Dus help mee en geef uiterlijk 21 november hier jouw favoriete bestemming door. En ja, je kunt er ook nog leuke prijzen mee winnen.”

Uit alle inzendingen kiest een deskundige jury de 36 mooiste en meest bijzondere namen. Daarna kan er van 1 tot en met 6 december gestemd worden welke 18 treinnamen er als beste uit de bus komen. En begin 2021 wordt de winnende namen en de prijswinnaars bekend gemaakt. Dus: doe mee en zet Waterland van Friesland (gratis) op de trein.