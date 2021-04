SNEEK- De basisscholen waren al weer open, evenals de kinderopvang, maar vanaf maandag mogen kinderen ook weer naar de buitenschoolse opvang. Op BSO De Petteflet in Sneek zijn ze blij met de kinderen die weer komen. Maar het vergt wel strenge maatregelen om te voorkomen dat de coronabubbels die op school worden gecreëerd, uit elkaar knappen op de BSO. "Het is even puzzelen."

Manager Marianne Westenbroek van BSO De Petteflet is blij dat de deuren weer open mogen. "Het is een prachtige dag, we zijn blij dat we weer open zijn en dat we de kinderen allemaal weer kunnen zien. We zijn de afgelopen maanden wel open gebleven voor de noodopvang, maar nu zijn we weer compleet." Toch is het nog wel een puzzel om alles in goede banen te leiden. "We letten er goed op dat kinderen uit verschillende schoolgroepen niet door elkaar halen, zodat de coronbubbels intact blijven. We werken ook hier in cohorten."

Bubbels behouden

Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar het zogenoemde pedagogische oogpunt, legt Westenbroek uit. "Als er één kind uit een groep naar de BSO komt, dan zetten we die niet alleen in een lokaal. In je eentje is natuurlijk niet gezellig." Toch is de BSO in andere zaken wel streng. "Ouders mogen niet naar binnen. Daar zijn we heel streng in. Het is soms net een pakketdienst, wanneer er een baby'tje in een maxicosi wordt afgeleverd bij de deur. Maar kinderen blijken hierin heel flexibel te zijn, flexibeler dan wij denken."

Om ook de eigen medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, kunnen de collega's een sneltest doen. Westenbroek: "Onze medewerkers kunnen een voorrangstest doen, zodat ze zo snel mogelijk weer op de werkvloer staan. Ook denken we na over het gebruik van zelftesten, zodat we medewerkers zo veel mogelijk zekerheid geven. We doen er alles aan om de opvang door te laten gaan."

Vier deurbellen

Bij de deur zit een viertal deurbellen, waar ouders kunnen aanbellen zodat de juiste medewerker bij de deur komt om de kinderen op te halen. Daarmee wordt voorkomen dat ouders zelf het gebouw betreden.