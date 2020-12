Zesde editie Groat Sneker Sinteklaze aksy op de 1,5 Mijter voor 70+

“Vanwege Corona kunnen we helaas de 6e editie van het Groat Sneker Sinteklaze feest voor 70-plussers dit jaar niet vieren zoals we gewend zijn”, vertelt directeur Jantine Slippens.

“Sinterklaas is een feest om samen te vieren! En dat doen we het liefst, zoals u weet, met alle Sneker 70-plussers. Gezellig, met elkaar. Maar 200 mensen in een zaal gaat nu niet en zeker niet op 1,5 Mijter. Toch willen we wel graag iets doen om de fleur erin te houden. Ondanks alles toch weer mensen blij maken! Der binne we als Thuiszorg Slippens gek op. Maar we hebben natuurlijk te maken met anderhalve mijter en daar gaan we iets mee doen!”

Thuiszorg Slippens heeft een actie bedacht voor de inwoners Sneek e.o. boven de 70 jaar, iedereen mag iemand opgeven die 70 jaar of ouder is, Thuiszorg Slippens trekt 50 personen vrijdag 4 december uit deze aanmeldingen.

“Vervolgens worden deze mensen zaterdag 5 december tussen 9-12 uur bezocht en wordt op ludieke wijze een lekkernij en een exclusief Sneker mondkapje overhandigd aan de gelukkige winnaar. Natuurlijk houden wij 1,5 Mijter afstand!”

De apart geopende Sinteklaze lijn is inmiddels gesloten, vele honderden mensen hebben zichzelf of een ander opgegeven!

Thuiszorg Slippens verleent sinds 1-2000 met 60 medewerkers, verzorging, verpleging, begeleiding, technische zorg, personenalarmering en huishoudelijke zorg in de Gemeente Súdwest-Fryslân.