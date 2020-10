Zacht weertje

SNEEK-Komende dagen verlopen erg zacht en het zou me niet verbazen dat het her en der een temperatuur record gaat opleveren. Maandag zien we zelfs de temperatuur oplopen naar een 18 a 19 graden in het zuiden van Friesland. Wel is het zondag en maandag erg winderig met geregeld regen. Later in de week droger en dat wordt tijd, de maand oktober verliep erg nat met op veel plaatsen 100 tot 150 mm in de regenmeter.