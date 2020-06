Yes, Jaeda mag weer naar school!

SNEEK - Minister Slob was vanmorgen opgelucht dat de basisscholen hun deuren weer openen. Hij noemt de periode van acht weken dat de scholen dicht waren ‘een enorme tijd’ en is daarom blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Maar hij heeft een dubbel gevoel omdat de situatie nog steeds ‘niet normaal’ is. In het basisonderwijs gaan de scholen werken met een 50 procent-bezetting en het speciaal onderwijs gaat helemaal open, met allerlei voorzorgsmaatregelen.

Ook de Julianaschool in Sneek, die dit voorjaar het eeuwfeest zou vieren, opende vanmorgen haar deuren. Yonia Rooth, bracht haar dochtertje Jaeda Horst, leerling uit groep 3, voor het eerst na acht weken weer naar school.

Jaede stond te springen om naar school te gaan

“Dat is hartstikke fijn, Jaeda stond te springen. Ik heb vier kinderen en zij is nu nog de enige die naar school mag, de andere drie zijn ouder. Jaeda keek erg naar deze morgen uit, ze had gisteravond alles al klaargezet. Vooraf aan deze morgen zijn wij via e-mail en social schools geïnstrueerd. De school heeft ons alles goed uitgelegd, hoe de regels zijn. Zo worden er een aantal ingangen gebruikt voor de verschillende klassen, zodat ze elkaar niet tegenkomen.”

Ouders mogen niet in de school

“De ouders moeten buiten blijven en in de school staan op verschillende plaatsten zuilen waar de kinderen hun handen moeten wassen. Er zal streng gecontroleerd worden op het handen wassen na toiletbezoek. Het eten en drinken dat aan de kleintjes wordt meegegeven, moeten ze zelf open kunnen maken. Verder is er geen gymles en voorlopig mag Jaede nu op maandag en woensdag naar school. Hoe het met de bovenbouw zit weet ik niet precies. Ik vind het fijn voor haar dat ze nu weer naar school mag, ik denk dat het voor iedereen goed is. Langzaam weer in ons ritme komen.”