WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen

SNEEK- Eind februari krijg je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 in je (digitale) brievenbus. Heb je via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan stuurt de gemeente het aanslagbiljet naar je digitale mailbox. In dat geval krijg je de aanslag niet meer thuis in je brievenbus.

WOZ-​waarde

Ben je op 1 januari 2021 eigenaar of gebruiker van een woning, dan bevat het aanslagbiljet ook de officiële kennisgeving van de WOZ-waarde (WOZ-beschikking). De WOZ-waarde (wet Waardering onroerende zaken) is een indicatie van de verkoopprijs van een woning op de waardepeildatum 1 januari 2020 bij een eventuele verkoop. Om een WOZ-waarde te kunnen bepalen, gebruiken we de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. In het gratis beschikbare taxatieverslag vind je de belangrijkste kenmerken van je woning en de verkoopprijzen van de vergelijkbare woningen. Vraag nu je taxatieverslag op via woz@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.

Mo­ge­lijk­heid om later te be­ta­len

Is het lastig om de gemeentelijke belasting te betalen en wil je uitstel, al dan niet in verband met de coronasituatie, dan is er de mogelijkheid om de belasting later te betalen. Dit geldt zowel voor inwoners als voor ondernemers. Mail je verzoek dan naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.