Wolkenvelden, ook wat zon

Vandaag hebben we te doen met wolkenvelden die over het noorden van Nederland trekken. Ook af en toe wat zon, hoe verder je naar het zuiden van het land komt, des meer zon. Op de Waddeneilanden zou er zelfs wat regen kunnen vallen. Met een zuidwest tot westelijke wind wordt het een graadje of 18.

Komende nacht en ook eerst morgen blijven we last houden van wolkenvelden. In de middag meer en meer zon. De minimumtemperatuur 10 graden, morgen 19 graden, wind meest westelijke en is zwak tot matig.

Woensdag zonnig en wat warmer, rond de 21 graden. In de stad wat hoger, op en nabij het Sneekermeer wat lager. Wind zwak, af en toe matig uit een oost tot zuidoostelijke richting.

Hemelvaartsdag warm en later op de dag is een verfrissende bui mogelijk, de dagen daarna minder warm en kans op regen of een bui.

Dirk van der Meer