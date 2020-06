SNEEK- Wolkenvelden overheersen vandaag en als de zon al schijnt, dan is dat vooral vanmiddag. Wind staat er niet veel, zwak, af en toe matig uit het noorden. Het blijft droog, maximumtemperatuur 17 graden.

Komende nacht afwisseling van wolken en opklaringen, bij een opklaring daalt de temperatuur naar een 7 graden.

Morgen wat meer zon en de temperatuur boekt winst, deze komt op een 19 graden uit in de stad. Wind noord tot noordoost en is zwak, af en toe matig.

Donderdag stelt teleur met het weer, meest bewolkt en regenachtig. Bij een noordoostelijke wind wordt het toch nog een 18 a 19 graden.

Vanaf vrijdag stijgt de temperatuur richting de 25 graden en is het vrijdag een zonnige dag. Zaterdag opnieuw een zomerse dag, een zwoele dag en is er later op de dag kans op een (fikse) onweersbui. Zondag weer een wat lagere temperatuur, met 22 graden nog altijd prima, en ook dan kans op enkele buien. De wind op deze dagen meest uit noordoost tot oost.

Dirk van der Meer