Wolkenvelden

SNEEK - Er was gisteren toch wat meer zon dan ik had verwacht, welkome meevaller. Vanmorgen zien we bewolking waar het zonnetje af en toe doorheen piept, vanmiddag verwacht ik steeds meer en meer de zon te zien. De wind waait uit het west tot noordwesten, zwak tot matig, temperatuur 19 graden.

Komende nacht opklaringen en is er kans op mist boven de weilanden. Minimumtemperatuur 8 graden.

Morgen hebben we het zonnetje erbij, wel ontstaat er wat stapelbewolking, het blijft droog. De temperatuur boekt winst en komt op een 21 graden uit, wind draait van noordwest naar het noordoosten.

Hemelvaartsdag wordt de fraaiste en warmste dag van de week, de temperatuur gaat richting de 25 graden. Wel is er in de avond kans op een bui. Wind op de die dag uit het zuidoosten.

Vrijdag vallen er enkele buien en is het nog vrij warm, zaterdag is het koeler met een graadje of 17. Wel blijft het die dag zo goed als droog of het moet nog een buitje in de morgenuren zijn. Als ik naar de weerkaarten op langer termijn zie, dan blijft hogedruk domineren in onze omgeving en zien we vanaf zondag weer de temperatuur stijgen met flink wat zon.

Dirk van der Meer