Wolken, wat regen en mistkans stijgt

Komende nacht klaart het op en ontstaat op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar een 5 graden, aan de kust blijft ze rond 8 graden steken.

Morgen start op veel plaatsen met mist, dit lost langzaam maar zeker op en wat overblijft is bewolking en nevel. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Veel neerslag wordt er niet verwacht, een 1 a 2 mm. De wind zwak, in de middag tot matig uit zuidoost tot zuidwest, temperatuur 10 tot 13 graden.

Bewolking blijft ook woensdag en donderdag overheersen, droog op woensdag, donderdag valt er weer regen. De temperatuur blijft op een niveau van normaal, 10 tot 13 graden.

Dirk van der Meer