Wolken en zon

SNEEK- De neerslagsommen zijn na de buien van afgelopen dagen aardig opgelopen, zo is er tot nu toe in oktober een 66 mm gevallen in Sneek, sommige plekken in Friesland gaan richting de 100 mm, dit in het noordelijke deel. Komende dagen lijkt de neerslagkans kleiner te worden, wel gaat de bewolking overheersen doordat er een noordoostelijke stroming opgang komt. Tevens blijft de temperatuur achter dan wat we normaal voor deze tijd gewend zijn.