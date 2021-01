Wolcom Sneek schenkt 260 euro aan Stichting Leergeld en Voedselbank

SNEEK- Waar een kleine winkel groot in kan zijn. Ondanks de verplichte winkelsluiting in december heeft Wolcom Sneek toch een actie gehouden om geld in te zamelen voor Stichting Leergeld ZWF en de Voedselbank Sneek Wymbritseradiel.

Wolcom is een wolwinkel met een ruime keus in een goede prijs-kwaliteit verhouding in de Nauwe Noorderhorne in Sneek. ‘Als kleine ondernemers vinden wij het belangrijk ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen’ zegt eigenaresse Foekje Houtsma.

‘Vorig jaar hebben wij gratis bolletjes geschonken aan drie andere doelen. Dit jaar hebben we een online veiling gehouden’. Gedurende 3 weken stelde Wolcom dagelijks een item beschikbaar waar online op geboden kon worden. Dat varieerde van mooie handgemaakte omslagdoeken tot bolletjes wol om zelf aan de slag te gaan. Vlak voor de kerst werd het betreffende item aan de hoogste bieder ‘verkocht’ en persoonlijk thuisbezorgd. De volledige opbrengst van €260,- is inmiddels overgemaakt naar Stichting Leergeld en de Voedselbank.

‘Helaas zijn we op dit moment nog steeds gesloten. Gelukkig weten veel klanten ons online te vinden en bezorgen we het garen op bestelling bij de mensen thuis’ aldus Foekje.