Wisselstoring oorzaak twee treinen op een spoor

“Door een sein- en wisselstoring konden de wissels niet automatisch worden bediend. Vanwege de veiligheid staan dan ook alle seinen op rood en is er geen treinverkeer mogelijk. Alleen met toestemming van een treinverkeersleider van ProRail mag een trein onder een standaard strikt veiligheidsprotocol een rood sein voorbijrijden en mag een machinist indien nodig handmatig een wissel verzetten naar de juiste stand.”

“Daarnaast mag een trein op dat moment niet harder rijden dan 10 km p/u zodat hij altijd nog op tijd kan stoppen. In dit geval is het wissel niet verzet naar de juiste stand. Vanwege het strikte veiligheidsprotocol en het feit dat de trein maar 10 km p/u mocht rijden, is er geen gevaar ontstaan. Veiligheid staat bij Arriva voorop. Daarom wordt er standaard een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek loopt momenteel en inhoudelijk doen we hier geen mededelingen over”, aldus Tamara Vannuys van de afdeling Corporate Communicatie.