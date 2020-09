Wintervoorspelling Sneker Weerman

SNEEK- “Heb er zelf niets mee, meer zoiets als media-aandacht doormiddel van de glazenbol of uit de duim”, schrijft Sneker Weerman Dirk van der Meer. Met een ‘vooruit, speciaal voor Ying Mellema’, waagt Van der Meer zich toch aan een voorspelling.

“Weer.nl is er wel erg vroeg bij, zelfs eerder als de man uit Harlingen, maar later als de kerstartikelen welke eind augustus al in de winkel liggen Men ziet dit jaar overeenkomsten met het jaar 2010 en verwacht een koude sneeuwrijke december maand.”

Koude december, rest winter zacht?

“En verder ziet het er slecht uit : Koude december, rest winter zacht?

Komt zo’n koude decembermaand er echt, dan is de kans vrij groot dat de rest van de winter weer door een zachte westcirculatie gedomineerd zal worden., Maar helemaal zeker is dit niet: de uiteindelijke ontwikkeling van de zich inzettende La Niña speelt daarbij een rol, evenals de mogelijke invloed van de nieuwe zonnevlekkencyclus op het weer.”