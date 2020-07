Winnaars Waste Battle delen prijs uit aan basisscholen

SNEEK- In 2017 wonnen leerlingen van RSG Magister Alvinus de Waste Battle. Bij deze wedstrijd bedenken leerlingen zelf een oplossing om zwerfafval te voorkomen. De winnaars bedachten in 2017 het lespakket ‘Les is More’, speciaal voor basisschoolleerlingen. Ze hielden dit jaar een pilot op vier basisscholen en maandag 29 juni hebben ze hun project afgesloten.

Lespakket voor jonge kinderen

Team The Green Core onderscheidde zich in 2017 in de finale van andere teams. Het idee richtte zich namelijk op jonge kinderen, zodat die gelijk konden leren dat je afval in de prullenbak moet gooien.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben de leerlingen van The Green Core hun lespakket gemaakt en getest op de Zwetteschool in Sneek, It Harspit in Oppenhuizen, de Sint Ludgerusschool in Balk en De Meiboom in Warns. Dit zijn de basisscholen waar de leerlingen eerder zelf op zaten.

Bij de pilot konden de deelnemende klassen een prullenbak winnen met de mooiste tekeningen erop geprint. De leerlingen van The Green Core hebben de prullenbakken op 29 juni uitgereikt op de vier basisscholen.

Wethouder Erik Faber is blij met de pilot. “Prachtig om te zien dat het niet alleen bij een goed idee blijft, maar dat de leerlingen het idee ook echt hebben uitgevoerd. Zij zijn een voorbeeld voor andere winnaars van de Waste Battle.” Het blijft niet bij een pilot; als leerlingen van RSG Magister Alvinus een maatschappelijke stage gaan lopen, gaan ze het lespakket ook inzetten.

Lustrumeditie

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies. Ieder jaar bedenken leerlingen in groepjes oplossingen om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een cheque van 3.000 euro. Het geld wordt geschonken door de gemeente, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Donker Groep, Roelofs Groep, Jumbo Kooistra Supermarkten en Omrin.

Normaal zouden we deze maand de finale van de Waste Battle 2020 hebben gehad, maar de Waste Battle ging vanwege de coronamaatregelen niet door. De vijfde editie is daarom pas in 2021 en krijgt een extra feestelijk tintje.