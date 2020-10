Wind en regen

SNEEK- Een echte herfstdag, het regent en het waait flink. Op de Wadden en IJsselmeer komt een krachtige tot harde wind te staan uit het zuidwesten, op de Wadden tijdelijk stormachtig en tevens moet men daar rekening houden met windstoten tot 80 km/u. In de middag draait de wind naar het noordwesten en neemt geleidelijk af. De temperatuur komt op een 16 graden uit. Later op de dag, denk dat dit pas in de avond is, volgen er vanuit het noordwesten opklaringen.