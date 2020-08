"Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen voor het prachtige waterbouwvak", aldus Gerard de Boer, directeur van de Boer & de Groot civiele werken

SÚDWEST-FRYSLÂN – Bij de Boer & de Groot civiele werken b.v. zijn ze opzoek naar versterking! “Wij zijn op zoek naar enthousiaste jonge mensen die graag met hun handen willen werken en ons prachtige waterbouwvak willen leren. Wij zijn bijzonder trots op ons vakmanschap. Om dit in stand te houden is het belangrijk dat jongeren het vak willen leren van onze oudere leermeesters. We hopen de bezoekers en in het speciaal mensen die werk zoeken te enthousiasmeren om ons vak in de praktijk te leren”, vertelt directeur Gerard de Boer. Benieuwd naar wat het waterbouwvak inhoudt? Op 19 september vertellen ze daar graag meer over tijdens het Werkfestival!

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wat ons uniek maakt is dat we een echt familiebedrijf zijn, samengesteld uit 2 families. Wij hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een middelgrote onderneming, waar vakmanschap, plezier, hard werken en oog voor de omgeving hand in hand gaan. We ontwerpen en realiseren kunstwerken op de grens van land en water, waarbij we altijd iets unieks maken.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn werkdag bestaat uit het verbinden van mensen, optimaliseren van processen en creëren van een prettige werkomgeving.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Als een opdrachtgever zo tevreden is over geleverde werkzaamheden dat hij zich voortaan klant van DBDG noemt.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“De schepen van DBDG zijn vernoemd naar familieleden die werkzaam zijn of waren in het bedrijf. Daarnaast is de huidige directeur Herke De Groot vernoemd naar de oprichter van De Groot Harlingen in het begin van de 20ste eeuw en de andere directeur Gerard de Boer naar de oprichter van De Boer Workum in 1946.”

Industrieweg 16, 8861VH in Harlingen | www.deboerendegroot.nl

