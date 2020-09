“Wij zijn actief opzoek naar personeel, voor nu en in de toekomst!”, aldus Marlies Adema van Graphic Packaging International Europe Netherlands B.V:

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Vorig jaar was voor ons een zeer geslaagde dag. Wij vinden het een mooi initiatief van de gemeente en de ondernemers. En ook in deze bijzondere tijd willen we graag een bijdrage leveren aan het festival om laten zien wat Sneek en omgeving te bieden heeft. Doordat we momenteel nieuwe machinelijnen aan het opbouwen en opstarten zijn is het dit jaar helaas niet haalbaar om ons bedrijf open te stellen, maar we staan wel op het brancheplein!”, vertelt Marlies Adema HR manager bij Graphic Packaging International Europe Netherlands B.V.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We willen er opnieuw, gezamenlijk met de andere ondernemers, een succes van maken. Ons grafisch bedrijf meer bekendheid geven en laten zien dat we duurzame producten maken als alternatief voor plastic verpakkingen. Als we opnieuw zien dat er veel interesse en enthousiasme is voor ons vak, is het voor ons geslaagd!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“We willen uiteraard ons product tonen, zodat direct duidelijk is wat we maken. Ook hebben we filmpjes beschikbaar om meer te laten zien over ons proces, productiehal en nieuwe technieken. En dat we een bedrijf zijn waar veel nieuwe technieken en innovaties worden toegepast.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“GPI groeit hard en is actief op zoek naar personeel voor nu en in de toekomst. Maak kennis met het grafische vak, nieuwe technieken en duurzame producten!”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Geen dag is hetzelfde binnen GPI Sneek. Het is een dynamisch bedrijf, ook omdat we volop aan het groeien zijn. Deze groei heeft in ons dagelijks werk de volle aandacht, kortom voldoende uitdaging!”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Samen met medewerkers bouwen aan een mooie toekomst voor GPI door continu te verbeteren en te innoveren.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Dat de nieuwe productiehal, ten opzichte van het vorige werkfestival, al behoorlijk vorm krijgt door de opbouw en opstart van de nieuwe machinelijnen. Dus kom ons bezoeken op het brancheplein en dan vertellen we je er graag meer over. En we hopen volgend jaar dan opnieuw de deuren te kunnen openen!”

Steenhouwersstraat 4, 8601 WD, Sneek | https://www.graphicpkg.com

