"Wij zien uitdagingen als kansen!", aldus Edwin Kooistra van Dinkla Verkeersopleidingen

SÚDWEST-FRYSLÂN - Dinkla Verkeersopleidingen is al ruim 30 jaar een bekend gezicht in het opleiden van mensen om diverse categorieën rijbewijzen te behalen . “Doordat ook onze vrachtauto examens in Sneek worden afgenomen, biedt dit ruime mogelijkheden voor lokale ondernemers. Met de groeiende economie is er veel vraag naar professionele chauffeurs, wij gebruiken een kwalitatief goed en compact lesprogramma wat wij graag onder de aandacht brengen. Daarnaast merken wij dat bij veel bedrijven het overzicht en volgen van scholing code 95 niet in kaart is gebracht. Wij kunnen hier ondersteuning, maatwerk en structuur in geven door het bijhouden van de nascholingsuren, eventueel op eigen locatie. Met enthousiasme brengen wij graag onze producten onder de aandacht”, vertelt Edwin Kooistra, eigenaar van Dinkla Verkeersopleidingen over de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Als doel kandidaten te laten zien dat er veel mogelijkheden zijn in opleidingen en ook individueel maatwerk, nascholingen in de stap naar de chauffeurswereld. Prachtig, wanneer bezoekers tevreden het plein verlaten. Zeker wanneer wij hun te woord hebben mogen staan en laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen ons bedrijf. En als kers op de taart, een super ervaring mogen meegeven, in het rijden van één van onze leswagens.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Dat wij een opleider zijn met mogelijkheden, genoeg scholingsaanbod hebben, leuke aanbiedingen en onze vacatures! En wat misschien wel het leukste is: de mogelijkheid om een stukje te rijden in een van onze lesvrachtauto’s!”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Het team van Dinkla Verkeersopleidingen staat klaar om mee te denken in mogelijkheden voor bedrijven en kandidaten in het behalen van een rijopleiding en gevarieerde nascholing. Als ruim 30 jaar zijn wij opleider in Zuid West Friesland en is er ruime ervaring in het professioneel en individueel begeleiden van kandidaten de werkmaatschappij in. Wij bieden opleidingen op maat, geven realistische adviezen, denken in oplossingen en geven vertrouwen in het einddoel.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Ik heb een heel afwisselende baan. De ene dag geef ik les en de ander zit ik op kantoor. Zowel het lesgeven, uitdagingen omzetten in lesprogramma’s, als samen met het groeiende team, leuke vlotte en kwalitatief goede opleiding neerzetten en niet te vergeten de contacten met de klanten, geven mij dagelijks een grijns op mijn gezicht en prikkelen mijn ondernemersbrein voor die boost om te denken in oplossingen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Ik mag graag kandidaten helpen om hun nieuwe uitdaging te realiseren. Laten zien dat er mogelijkheden zijn en enthousiasme overbrengen. Ook voor bedrijven denk ik graag in oplossingen, zoek ik een passend aanbod en geef medewerkers dan juist net dat stukje missende optimalisatie. En eigenlijk zie ik niet snel problemen, mogelijkheden des te meer.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Leuke verhalen zat, maar dat ervaar je het beste als je zelf bij ons een opleiding volgt. Ik kan jullie vertellen dat de transport opleidingen binnen ons bedrijf groeiend zijn. Dat wij daarnaast nog heel veel mogelijkheden kunnen bieden in andere categorieën van rijbewijzen. Van bromfiets naar motor, achter het stuur in de auto en op weg naar de baan in transport en logistiek.”

Wij zijn enthousiast over onze uitbreiding in het behalen van het rijbewijs voor:

LZV (lange zware Voertuigen)

C1 ( camper rijbewijs)

T( tractor rijbewijs)

Dinkla geeft groenlicht en brengt je graag rijdend op “de” weg voor de drive naar jouw droom job!

Gaaikemastraat 49a 8561 AM Balk | www.Dinkla-Sneek.nl

