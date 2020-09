"Wij openen de deuren voor werkend en werkzoekend Friesland!", aldus Charlotte Pelssers van Hamilton Bright

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Hamilton Bright opent de deuren voor werkend en werkzoekend Friesland. Zo kunnen we als bedrijf tonen wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen bieden. Het werkfestival is voor ons geslaagd als we veel nieuwe gezichten hebben ontmoet, met elkaar in gesprek zijn gegaan en mensen hebben laten kennismaken met Hamilton Bright!”, vertelt Charlotte Pelssers, Recruitment Team Hamilton Bright.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met onze medewerkers en een online test doen, die laat zien hoe sterk ze matchen met onze bedrijfscultuur. Daarnaast stellen we de deuren van Hamilton Bright open, zodat geïnteresseerden de sfeer kunnen proeven op ons kantoor.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Hamilton Bright biedt veel doorgroeimogelijkheden en is een mooie springplank voor je verdere carrière. Onze collega’s vertegenwoordigen de grootste A-merken van Nederland. We helpen medewerkers het beste uit zichzelf te halen en ondersteunen een mooie carrière. Zo zijn er veel collega’s die intern stappen maken, of uiteindelijk doorgroeien naar een functie bij de klant. De basis van het succes ligt bij onze mensen en hun persoonlijkheid. Vaardigheden kunnen we bijbrengen. Ons motto is niet voor niets ‘Hire on attitude, train on skills’. “

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Als Recruiter is iedere werkdag anders. We brengen de wensen van managers in kaart op het moment dat er een vacature ontstaat en stemmen af wat een realistisch wervingskader is. We schrijven passende vacatureteksten en spreken natuurlijk kandidaten! Reacties behandelen, maar ook zelf actief netwerken om met interessante mensen in contact te komen. We maken uitgebreid kennis met elkaar, voordat de kandidaat aan tafel komt bij de manager van het team waar de vacature open staat. Zo doen we er alles aan om de behoeften van kandidaat en de interne organisatie bij elkaar te brengen.“

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het allerleukste is om mensen verder te helpen in hun carrière. Elkaar goed leren kennen en de match onderzoeken. In het beste geval resulteert dit erin dat iemand onze collega wordt. Maar ook als dit niet het geval is, hopen we iets mee te geven om iemand verder te helpen. We geven feedback vanuit onze ervaringen, die de kandidaat verder helpen in diens zoektocht en persoonlijke groei.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Voor Corona, en hopelijk op korte termijn ook weer, wordt dagelijks een lunchbuffet op kantoor geserveerd. Collega’s van de verschillende afdelingen komen samen om met elkaar te eten en ontspannen. Ondanks onze internationale klanten en collega’s die werkzaam zijn in heel Nederland, vormt het kantoor in het nuchtere, Friese Sneek de stabiele ‘backbone’ van onze organisatie.”

Wagenmakersstraat 1, 8601 VA Sneek | www.hamiltonbright.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.