“Wij nemen graag de tijd om ongewone ideeën om te zetten naar een realistisch ontwerp”, aldus AFT RVS

SÚDWEST-FRYSLÂN - “Naast onze RVS producten voor de jacht- en scheepsbouw met de daarbij horende diensten, behoren het vervaardigen van roestvrijstalen constructies in de constructie en interieurbouw tot de werkzaamheden, zoals luifels, trappen, framebouw en interieurbouw. Ook adviseren wij graag over de uitstraling van een jacht of schip.

Wij willen als betrouwbare partner in innoverend ontwerpen en producten leveren van de juiste kwaliteit, dit doen wij door het RVS scheepsbeslag een mooie uitstraling te geven. Daarom zetten wij graag de ideeën van relaties en opdrachtgevers om naar reële mogelijkheden, wat wordt gerealiseerd door extra aandacht te besteden aan de afstemming met onze opdrachtgever. Wij nemen graag de tijd om ongewone ideeën om te zetten naar een realistisch ontwerp.”

AFT RVS, is één van de deelnemende bedrijven aan het Werkfestival van 19 september. Het bedrijf maakt graag kennis met eenieder!

It Bûtlân 7 8621 DV Heeg | http://www.aft-rvs.nl/

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.