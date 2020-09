"Wij maken graag kennis met een aantal echte jeugdzorgtoppers in de dop!", aldus Stefan Brandsma van Wille

SÚDWEST-FYSLÂN – “De voornaamste reden om mee te doen aan het Werkfestival is dat we meer mensen willen enthousiasmeren voor de jeugdzorg. Bovendien leveren we graag een bijdrage aan de werkgelegenheid in Súdwest-Fryslân en hebben we regelmatig vacatures. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het maken van de juiste match tussen jeugd-professionals en cliënten, een forse uitdaging. We proberen instroom en doorstroom van jeugd-professionals te bevorderen door samen te werken met andere zorgverleners in de regio. Zo krijgen jongeren de beste hulp die mogelijk is! Wij willen laten zien dat werken in de jeugdzorg leuk en uitdagend is, en houden het vak aantrekkelijk door minder administratieve taken en regels, minder werkdruk, gelijkwaardige waardering. Onze medewerkers zijn er trots op om in de zorg te werken en gaan met plezier naar hun werk!”, vertelt Stefan Brandsma, directeur van Wille.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Wanneer we ons netwerk met andere zorgorganisaties kunnen uitbreiden om samen de beste zorg op de juiste plek te krijgen. En uiteraard zou het fantastisch zijn met een aantal echte jeugdzorgtopprs (in de dop) in contact te komen!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Wille staat voor deskundigheid, ontwikkeling en plezier. Dat laten wij 19 september graag zien. Ook een promotiefilm, waarin goed te zien is hoe er op onze locaties gewerkt wordt, zal daarbij niet ontbreken.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij staan voor plezier. Voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers. Wij begeleiden jongeren met een verstandelijke beperking of speciale ondersteuningsbehoefte, in een leerzame omgeving, met een flinke dosis plezier. Wille onderscheidt zich door steeds weer hoog in te zetten op een goede match tussen cliënt en begeleider. Een goede basis is van groot belang. Wille is een jonge, dynamische organisatie en neemt een steeds grotere plek in met betrekking tot de jeugdzorg in onze regio.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Een dag bij Wille is altijd uitdagend en dynamisch. We bieden diverse diensten op locaties en doordat we werken met een bijzondere doelgroep, moet er vaak snel geschakeld worden. Dit maakt het werk heel afwisselend.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Uiteindelijk is de lach op het gezicht van de kinderen na een dag of weekend bij Wille, waar we het allemaal voor doen. De groei en ontwikkeling van deze kinderen blijft boeien en is fantastisch om te zien. En ik vind het geweldig om daar met Wille een rol in te mogen hebben!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“Wille biedt steeds meer ‘Begeleiding in de klas.’ In het kader van het actuele onderwerp ‘Zorg en Onderwijs’ is dit een mooie ontwikkeling. Verschillende partijen die met elkaar samenwerken en er zo voor zorgen dat kinderen (langer) op school in de groep mee kunnen draaien, is erg waardevol voor alle betrokkenen. Op onze site staat uiteraard meer informatie over onze diensten.”

8601ED Sneek | www.wijzijnwille.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check https://werkfestivalsneek.nl/aanmelden-bezoeker-festivalplein/ en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.