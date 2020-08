"Wij helpen je graag bij het opstarten van je eigen onderneming", aldus Anton van Nijkerk van Vuurkracht

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wanneer je opzoek bent naar een uitdaging waarin je jezelf steeds verder kan ontwikkelen dan schuilt er een ondernemer in je. Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus”, vertelt directeur-aandeelhouder Anton van Nijkerk van VuurKracht. Als jij jezelf hierin herkent, stellen we je graag voor aan het bedrijf dat inmiddels al 15 jaar mensen vanuit werkloosheid, een uitkering of een vaste werksituatie begeleidt naar het opstarten van een eigen onderneming. Benieuwd hoe zij dat doen? Lees dan snel verder en breng een bezoekje aan het Werkfestival op 19 september, waar ze je graag een impressie geven hoe het traject eruit kan zien.

Anton, VuurKracht zit niet gevestigd in Súdwest-Fryslân. Wat is de reden dat jullie juist hieraan meedoen?

“Zichtbaar zijn voor de gemeente Súdwest-Fryslân en uiteraard de inwoners, zodat ook de mogelijkheden vanuit de gemeente worden gefaciliteerd voor het ondernemerschap en je hierin vakkundig in begeleid wordt! We zijn actief in Noord-Nederland, dus daar hoort deze gemeente ook zeker bij.”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Wanneer we potentiële kandidaten en gevestigde ondernemers hebben gesproken! Er zijn namelijk veel mogelijkheden op het gebied van begeleiding en de regelingen vanuit de overheid om een traject te starten.”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties hiervan zien op 19 september?

“Wij houden van ons vak en timmeren al 15 jaar hard aan de weg in het begeleiden van ondernemers naar hun eigen onderneming. Hierdoor hebben wij veel ervaring met een enorme diversiteit aan bedrijven én bedrijfsideeën. Onze ondersteuning kenmerkt zich door het persoonlijk en betrokken karakter, ons specialisme in ondernemerschap en de regionale marktkennis!”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het maken van ondernemerschap plannen en realiseren, daarna het doel bijstellen en weer gaan voor de volgende uitdaging.

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“VuurKracht is al heel wat jaar actief in de markt maar deed zelf weinig aan marketing. Vanaf 26 juni hebben we een nieuwe website nieuw logo en nieuwe visie. We gaan aanvallen en stellen onze doelen bij en zullen nog actiever zijn/worden in het adviseren van ondernemers.”

Rijkstraatweg 239 9752 CB Haren (GN) | www.vuurkracht.nl

