“Wij hebben veel innovaties in huis, zo staat er bij ons een volledig 3D geprinte sloep”, aldus Eva Meijer van Hoora Watersport

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Ik wil deze dag graag laten zien hoe het werken in de techniek en in de watersport voor mij is. Bij een geslaagde dag heb ik meerdere mensen geënthousiasmeerd voor een baan binnen de watersport. Mochten er vragen of vooroordelen zijn, dan ben ik er om diegene te helpen met bepalen of het wat voor hun is!”, vertelt eigenaresse Eva Meijer van Hoora Watersport.

Wat kunnen de bezoekers van het Werkfestival verwachten?

“We hebben veel innovaties in huis, zo kunnen ze bij ons een volledig 3D geprinte sloep zien staan. Ook zien ze hoe breed ons bedrijf is qua activiteiten is, o.a. van elektrisch varen tot polyester productie en van verhuur tot verkoopbemiddeling.”

Hoe ziet een werkdag bij Hoora Watersport eruit?

“Bijna elke dag is anders omdat ik zo veel verschillende dingen doe. Verkoop, marketing, inkoop, beleid- en bedrijfsmatige activiteiten, administratie en boekhouding, maar ook nadenken over nieuwe producten en diensten.

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het feit dat het zo divers is en dat we mooie, duurzame en innovatieve spullen kunnen maken voor binnen de watersport, wat een geweldige tak van sport is.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Hoora betekent vrijheid en is de plek in Bahrein waar mijn ouders elkaar voor het eerst ontmoet hebben.”

De Draei 18a Heeg | www.hoora.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check www.werkfestivalswf.nl/inschrijven en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.