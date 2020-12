Wetterskip Fryslân alert op storm en hoog water

Wetterskip Fryslân heeft daarom preventieve maatregelen genomen. De sluizen bij Goingarijp en Broek zijn sinds donderdagmiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing tegen te gaan. De sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp stromen zoveel mogelijk water af om de waterstand op de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân) te verlagen. Ook het Hooglandgemaal is ingezet voor waterafvoer naar het IJsselmeer.

Lokaal hogere waterstanden

De verwachte waterstanden op de Waddenzee zijn normaal. Door de windrichting (zuidwest) verwachten we geen extreme verhoging. Op de Friese boezem kan de wind lokaal wel zorgen voor hogere waterstanden. Dit kan leiden tot tijdelijke overslag van water over de polderdijken. Daarnaast kan het water door de vele regen op sommige plekken hoger staan dan normaal.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan onze gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Meld het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).