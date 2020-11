SNEEK- In tegenstelling tot eerdere jaren zal er dit jaar op zondag 13 december GEEN Wereldlichtjesdag-bijeenkomst gehouden worden in Talitha Koem in Sneek.

Alle recente Corona-maatregelen heeft de organisatie dit, met spijt in ons hart, doen beslissen. Ieder jaar op de 2e zondag in december worden er om 19:00 uur 's avonds kaarsjes aangestoken om overleden kinderen te herdenken. Aangezien wij in verschillende tijdzones leven, is er dus gedurende 24 uur een golf van licht zichtbaar over de hele wereld.

Nu wij de hartverwarmende bijeenkomst moeten missen, roepen wij iedereen op om op zondagavond 13 december 2020 om 19:00 uur een kaarsje aan te steken en dit voor het raam te plaatsen. Op deze manier kunnen we toch onze verbondenheid laten zien èn voelen voor alle kinderen die zó gemist worden; ongeacht hun leeftijd, ongeacht hoe lang het geleden is dat ze zijn gestorven.

De organisatie hoopt natuurlijk dat in december 2021 er weer een gezamenlijke bijeenkomst kan worden gehouden. Houdt u hiervoor onze Facebookpagina

https://www.facebook.com/Wereldlichtjesdag-Sneek-355992921245690 in de gaten.