Welkom terug op de Palludara scholen met oranjekoek en een appeltaartpakket

SNEEK- Vanochtend werden de leerlingen van de Palludara scholen weer welkom terug geheten in de klaslokalen met een lekker stukje oranjekoek. Ook kregen de medewerkers als hart onder de riem een heerlijk appeltaart pakket, waarmee waardering wordt getoond vanwege hun harde inzet en flexibiliteit.

Welkom terug-traktatie op scholen van Palludara Hoewel het de bedoeling was om op maandag weer open te gaan, bleven de deuren van diverse scholen gisteren toch dicht in verband met de weersomstandigheden. Maar vandaag werden de leerlingen van de christelijke basisscholen van Palludara overal weer welkom geheten in hun eigen klaslokaal.

De teams van de leerkrachten op de scholen in Sneek, Bolsward en omliggende dorpen hebben zich vorige week extra ingespannen om het onderwijs op school weer op te starten. Dat was een hele klus! Om de teams en de leerlingen van de scholen een warm welkom te geven, bezorgde De Boer’s Bakkerij uit IJlst dinsdagochtend in alle vroegte bij de 15 schooladressen heerlijke oranjekoek af met de boodschap “welkom terug”.

Vol aan de bak

Vol aan de bak Na de mededeling van de minister-president dat het basisonderwijs weer geopend zou worden, werden er vorige week nieuwe protocollen uitgegeven die leidend zijn bij de heropening van de scholen. Dit vraagt om veel flexibiliteit en extra inspanning van de leerkrachten van Palludara.

Daarom ontvingen zij als hart onder de riem een heerlijk appeltaartpakket, samengesteld door Lokaal 55 in Sneek, waarmee waardering wordt getoond voor het feit dat de teams “vol aan de bak” zijn. Het ene moment schakelen zij naar thuisonderwijs, het andere moment dient alles op school weer op rolletjes te lopen. Palludara heeft veel respect voor de buitengewone inspanningen die de collega’s leveren in deze moeilijke tijd.