Welkom Kening: Ei doppen met heel Friesland en Nederland voor terugkomst van grutto

Easterlittens- Aanstaande zondag 7 maart om 15.00 viert heel Friesland en Nederland de terugkomst van de grutto’s en daarmee het begin van de lente. Via de website van Kening (https://www.kingofthemeadows.eu/welkom-kening/) is vanuit Easterlittens een live optreden te zien van Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers met hun nummer over de Kening fan ‘e Greide.

“Met alle inwoners van Fryslân en Nederland willen wij op dat moment een verantwoord eitje doppen om de grutto’s een warm welkom te heten en gezamenlijk de lente in te luiden”, akdus de organisatie

Afgelopen week landde de eerste gezenderde grutto, genaamd Aent Lieuwes, weer in Friesland, ten zuiden van Sneek. Om de lente met heel Friesland en Nederland in te luiden organiseert Kening in samenwerking met dorpsbelang Easterlittens aanstaande zondag een moment waarop onze “Kening” officieel wordt binnengehaald.

Vanuit Easterlittens (aangrenzend aan dit dorp ligt Skrins, een gebied dat zeer populair is bij onze weidevogels) is aanstaande zondag om 15.00 een kort optreden van Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers met hun nummer over de Kening fan ‘e Greide. Dit wordt live gestreamed vanaf de website van Kening. De organisaties zouden dan graag met heel Friesland en Nederland een verantwoord ei doppen! Dus, zorg dat je zondag om 15.00 voor de buis zit met theelepel en ei.

Het is bekend dat het niet goed gaat met onze weidevogels, met dit gebaar laten we zien dat we hen een warm hart toe dragen. We hopen op een geslaagd broedseizoen! De actie wordt mogelijkheid gemaakt met steun van het Greidhoeke Fúns, Provinsje Fryslân, Stichting DOEN en it Fryske Gea.