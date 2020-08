Welke club wil unieke Sneker klok?

SNEEK- Jan van Dijk is verzamelaar van retro elektrische klokken uit de jaren ’30-’50 van de vorige eeuw. Van Dijk is altijd op zoek naar originele exemplaren die op stroom lopen en niet al te duur zijn.

“Ik haal ze van b.v. markplaats of kringloopwinkels. Knap ze op hang de meeste op in ons appartement. Begin dit jaar liep ik tegen drie grote stationsklokken op. Alle goed lopend gekregen en netjes gemaakt. Een van de drie heb ik 'Snekers' gemaakt en een weekje uitgetest op balkon. Leuke reacties op gekregen”, schrijft de verzamelaar.

Gratis klok voor club of vereniging

Maar nu heeft Jan een verzoek, waarbij hij de hulp van GrootSneek inroept: “Wat moet ik verder met deze Sneker klokken? Ze passen niet in mijn verzameling en zijn te groot voor in huis. Verkopen vind ik niks. Als er een vereniging, club of instelling is met een beetje goed verhaal waarom en waar ze hem willen hebben is de klok af te halen”, biedt Jan aan.

Reacties naar: Jan van Dijk, Sjarketorenstraat 21b, Sneek, 06 22 50 58 49