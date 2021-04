Wel een zomerkermis in Sneek?

“Natuurlijk vinden we het jammer dat de Sneekweek in de klassieke vorm niet door kan gaan. Maar we hebben begrip voor de beslissing die de samenwerkende partijen hebben genomen. Toch willen we er met elkaar de schouders onder zetten om er, binnen de mogelijkheden, een heel mooie zomer van te maken.”

Brede programmering

“Dit doen we met het aanbieden van een brede programmering met diverse (culturele) activiteiten. De zomerkermis is één van de evenementen die wij graag mogelijk willen maken.

Daarnaast hebben we de jongeren een feest beloofd. Hiervoor zoeken we naar een geschikte vorm. We blijven echter afhankelijk van de coronarichtlijnen. Vorig jaar hebben we gezien dat het, ondanks het niet doorgaan van de Sneekweek, het heel goed toeven is in Sneek. Ook dit jaar verwachten we een aantrekkelijke en gezellige zomer in Sneek”, aldus een woordvoerder van de gemeente.