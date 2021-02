Weeralarm: Verraderlijk glad

SNEEK- Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Met uitzondering van het zuidwesten kan de neerslag met een nog bevroren ondergrond tot verraderlijke gladheid door ijzelvorming leiden, hiervoor is een WEERALARM van kracht.

Het WEERALARM loopt in de loop van de ochtend en het begin van de middag van het westen uit af. In de loop van de middag wordt het van het westen uit overwegend droog. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 2°C in het uiterste noordoosten tot 7°C in het zuidwesten en zuiden. De wind draait geleidelijk van zuid tot zuidoost naar zuidwest en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.