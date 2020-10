Weekendweer

SNEEK-Op veel plaatsen is er op dit moment nog mist, dit lost langzaam maar zeker op. Wat overblijft zijn wolkenvelden, ook komt de zon er nog door. Kans op een bui wordt vanmiddag groter. Wind zuid tot zuidwest, zwak tot matig, temperatuur 15 graden.

Komende nacht opklaringen, ook een bui is mogelijk. Minimumtemperatuur 9 graden.

Morgen eerst nog zon, later meer bewolking, het blijft droog. Wind zuidwestelijk, matig tot (vrij) krachtig, in de avond en nacht krachtig tot hard in het Waddengebied en IJsselmeer. Temperatuur overdag 14 graden.

Zondag een bewolkte en regenachtige dag. Er staat eerst een stevige zuidwestelijke wind, later afnemend en de temperatuur komt op een 14 graden uit.

Maandag minder wind, wel bewolkt en is nog wat regen mogelijk. Dinsdag wat opklaringen en enkele buien. De temperatuur wat lager op maandag, dinsdag 14 graden.

Dirk van der Meer