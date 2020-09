Weekend verloopt wisselvallig

SNEEK-Als we actueel naar de radarbeelden kijken, zien we een langgerekt smal buiengebied liggen ten westen van Nederland. Hier komt ook onweer in voor. Daar staat tevens veel wind en daar krijgt vooral het zuidwesten van Nederland mee te doen.

Wij zitten aan de goede kant van dit alles. Het is bij ons wisselend bewolkt en droog, of er moet nog een bui weten door te dringen in het uiterste westen van de provincie. De wind die nu nog matig tot vrij krachtig is uit het zuidwesten, neemt langzaam maar zeker af. De temperatuur komt op een 15 graden uit aan de kust van het IJsselmeer en Waddengebied, in het zuidoosten van Friesland ligt dit wat hoger.

Komende nacht weinig wind en is er kans op een mistbank meer de provincie in. Daar koelt het ook het meest af, 5 graden, op de Wadden 10 graden.

Morgen start met zon en is er kans op een bui, in de middag betrekt de lucht en volgt er regen. De wind neemt toe uit het noorden en wordt matig tot krachtig, op de Wadden hard. In het oostelijke deel van de provincie staat er minder wind. De temperatuur komt op een 16 graden uit als maximum.

Zondag een bewolkte dag en valt er af en toe (lichte) regen, 18 graden bij een noordelijke wind. Maandag droog, zien naast bewolking ook de zon en wordt het weer wat warmer, 18 tot 20 graden.