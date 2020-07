Weekend nattig en stevige wind

Vandaag hebben we ook geen onaardige dag, het blijft zo goed als droog of het moet nog een licht buitje zijn welke zich nog kan ontwikkelen. De temperatuur varieert van 19 graden in het westen en noorden, tot een 21 graden in het zuidoosten van de provincie. De wind neemt toe, is deze vanochtend nog zwak, ze wordt matig tot (vrij) krachtig, met op de Wadden af en toe een harde wind.

Komende avond betrekt de lucht en kan er vannacht al wat regen daaruit vallen, het eerst in het westen. De temperatuur daalt naar een 15 graden, stevige wind.

En dan het weekend, deze verloopt bewolkt en vrij nat. Zo zien we morgen perioden met (mot)regen en staat er tevens veel wind. Op de Wadden en IJsselmeer moet men rekening houden met een krachtige, af en toe harde wind uit het zuidwesten. Ook zijn er windstoten. Ook op de meren staat er veel wind, meer de provincie in is het ietwat rustiger. De temperatuur 18 tot 20 graden. Ook zondag veel wind, zelfs nog een tandje meer op de Wadden. Verder bewolkt en vallen er later enkele buien, temperatuur 18 tot 20 graden.

Maandag ook nog enkele buien, ook wat zon, 19 tot 21 graden bij een nog altijd stevige wind.