Weekend met bewolking

Vanavond eerst nog opklaringen, later meer bewolking en kan er in het Waddengebied een buitje overtrekken. De minimumtemperatuur komt eerst in het zuidoosten van Friesland nog op een 4 graden uit, later in de nacht stijgt deze onder de bewolking. Aan de kust blijft de temperatuur steken op 7 graden als minimum.

Morgen bewolking, ook wat zon en in het noordelijk deel van de provincie kan een buitje voorkomen. De temperatuur opnieuw een 12 graden bij een wind die zwak, af en toe matig uit het noorden waait.

Zondag en maandag meest bewolkt, vanaf dinsdag stijgt de neerslagkans. Wel wordt het dan zachter.