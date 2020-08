Weekend buien

Momenteel zien we in het oosten van het land een regengebied, daar hebben wij alleen de bewolking van. In het noordwesten van de provincie zijn al opklaringen en later krijgt ook de rest van Friesland te maken met opklaringen. De temperatuur maakt dan ook een sprongetje en komt vanmiddag op een 27 graden uit, op de Wadden enkele graden lager. De wind stevig op de Wadden, daar staat een (vrij)krachtige zuidwestelijke wind met windstoten, elders minder wind.

Komende nacht iets minder warm dan afgelopen nacht welk record warm was, maar een 18 graden als minimum nog erg warm. Later in de nacht volgen buien en deze kunnen weer pittig zijn.

Morgen buien en is het met 23 graden minder warm. Opnieuw staat er een stevige wind uit het zuidwesten, op de Wadden en IJsselmeer af en toe krachtig.

Zondag opnieuw enkele buien, wat koeler met 21 graden en de zuidwestelijke wind is dan minder sterk.

Volgende week blijft het onbestendig met een temperatuur die rond de 20 graden komt te liggen.

Dirk van der Meer